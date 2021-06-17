Олени лучше, а вертолеты дороже. На что Анабарский улус потратил миллионы от АЛРОСА

ТайгаПост продолжает изучать, как улусы алмазной провинции тратят деньги АЛРОСА. В прошлом году мы рассмотрели, на что расходовались миллиардные дивиденды алмазодобывающей компании. Теперь пришла очередь договоров о взаимном сотрудничестве.

В предыдущей публикации Гуляем на деньги АЛРОСА. Алмазная провинция потирает руки в ожидании нового соглашения журналисты ТайгаПост проанализировали расходование средств в Нюрбинском улусе по договору о взаимном сотрудничестве с АЛРОСА. Пришли к неутешительным выводам и с интересом принялись за Анабарский.

Необходимо отметить, что восемь улусов алмазной провинции Якутии ежегодно по данному договору получают от АЛРОСА по 9,25 млн рублей. Деньги идут плюсом к дивидендам от акций (по 1 % у каждого района) и другим источникам финансирования со стороны алмазодобытчиков.

Не углубляясь далеко, возьмем три последних года. По договору о взаимном сотрудничестве Анабарский улус за это время получил 27, 75 млн рублей. На что они были потрачены?

Специфика Анабарского улуса заставляет власти предусматривать значительные средства на перевозку детей вертолетами в оленеводческие стада к местам пребывания родителей и обратно. За три года на это ушло 9,8 млн рублей – более трети всей суммы, поступившей по договору о взаимном сотрудничестве с АЛРОСА.

Еще 1,5 миллиона были выделены на выезд одаренных и талантливых детей на конкурсы и соревнования. На участие в республиканских и российских соревнованиях – 6,5 млн рублей.

Перевозка сельскохозяйственной продукции с отдаленных участков обошлась в 4,5 млн рублей.

Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в улусе – 1,35 млн.

На организацию республиканского конкурса «Цветок Ойкумены» в 2018 году выделяли 2 млн рублей.

Все улусы, имеющие данные договоры с АЛРОСА, ежегодно выделяют средства на приобретение новогодних подарков для детей. С 2018 по 2020-й анабарцы израсходовали на эти цели 2,1 млн рублей. По этой статье власти улуса обошли многих коллег по алмазной провинции. Впрочем, здесь нужно учитывать удаленность улуса, что, безусловно, отражается на ценах.

Наверное, можно критически подойти к некоторым указанным расходам Анабарского улуса. Определенную ясность в этот вопрос внес глава республики Айсен Николаев. 19 мая, подписывая новый десятилетний договор с АЛРОСА о социально-экономическом развитии Якутии, Николаев заметил, что поступающие от компании средства на взаимное сотрудничество расходуются на те цели, которые не предусмотрены для бюджетных трат.

Можно поспорить. Напомним, что, как сообщал ТайгаПост, Нюрбинский улус бОльшую часть средств, поступающую по договору о взаимном сотрудничестве, регулярно направляет на техническое перевооружение собственных муниципальных органов. В 2017-2019 г.г. (данных за 2020 тогда у нас еще не было) на новые компьютеры и принтеры нюрбинские чиновники израсходовали 17,2 млн рублей из 27,75 поступивших миллионов. Но на компьютеры и принтеры деньги в бюджете точно предусмотрены. Еще по 2 млн в год нюрбинцы выделяли на ысыахи. Так что власти Анабарского улуса в этом плане вызывают у нас куда большее уважение.