03.04.2023
18:29
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Якутия

Олени из Нелькана доехали до Томмота

Необычные гости в эти выходные прибыли в Алданский район: два десятка оленей транспортируют из села Нелькан Хабаровского края в центральную Якутию, чтобы начать инновационный проект по развитию оленеводства.

Раиса Ильинова является  потомком известного в Якутии оленевода. Девушка реализует  стартап по популяризации оленеводческой профессии и возрождает дело своего деда, с внедрением современных технологий. Для ее проекта последние оленеводы села Нелькан Аяно-Майского район, чета Карамзиных передала в дар 25 оленей.

Для перевозки потребовалась немалая сумма. Проект поддержали активисты  Якутского  регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которые профинансировали перевозку  животных от Нелькана до Якутска.  

В субботу машина с животными прибыла в Томмот. Членами партии местного Алданского отделения  были  созданы условия для отдыха оленей, водителей и сопровождающей группы. В Томмоте мохнатых путешественников встречали специалисты  сельхозуправления Алданского района. Ветеринары провели осмотр и оказали  профессиональную помощь животным, ведь путь до Томмота был долгим и нелегким. Недельная дорога отразилась на здоровье некоторых животных.

Своих подопечных на данном участке дороги встречала и сама якутянка Раиса Ильинова. После полноценного отдыха путешественники отправились в дальнейший путь. Животным предстоит преодолеть еще 400 километров.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"

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