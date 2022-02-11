Оленеводы Иенгры налаживают отношения с недропользователями

На прошлой неделе произошло радостное событие в жизни эвенкийского села Иенгра — оленеводческой общине «Исток» угледобывающая компания «Эльгауголь» вручила два новеньких снегохода. И такая помощь, говорят местные жители, оказывается предприятием постоянно. Но не со всеми недропользователями получается наладить взаимовыгодные отношения. Об этом рассказал заместитель председателя общественного экологического совета при главе Иенгринского наслега, член оленеводческой общины «Дружба» Сергей Решетняк — сообщает МК в Якутии.

По его словам, «Эльгауголь» в полной мере соблюдает требования принятого в 2018 году республиканского закона об ответственном недропользовании. Помогают в компании сельчанам и по другим вопросам. «Только за 2021 год был куплен джип для общины. Оплачен проезд, проживание, расходы, связанные с поступлением в вуз для трёх абитуриентов из Иенгры», — говорит Сергей.

Ответственное недропользование подразумевает не только поддержку сельхозпроизводителей и коренных малочисленных народов Севера, но и отношение к экологии — принятие экологической декларации. Если смотреть по всем этим аспектам, то компания постоянно проводит общественные слушания, по своим объектам и учитывают те замечания, которые им высказывают жители.

Но, как только в «Эльгауголь» начали оказывать помощь иенгринцам, в некоторых интернет-изданиях и блогах начала подниматься тема, что месторождение, разрабатываемое компанией, это эвенкийская земля и что какие-то охотники обнаружили на ней некие загрязнения. «Территории общины «Исток» граничит с Эльгинским угольным месторождением. Мы неоднократно бываем на нашем участке и никто из нас никакого загрязнения не замечал. Никто никакую дорогу на землях общины строить не начал», — возмущается Решетняк.

Он напомнил о ситуации, сложившейся вокруг водозабора села Иенгра, о чём неоднократно сообщали различные СМИ. С 2018 года на окраине села ведется разработка месторождения россыпного золота на ручье Волховский. По словам Сергея Решетняка, работы ведутся с постоянными нарушениями как водного, так и лесного законодательства. Более того — существует реальная угроза загрязнения водозабора единственного, безальтернативного источника водоснабжения жителей села.

Читать полностью https://yakutia.mk.ru/social/2022/02/08/olenevody-iengry-nalazhivayut-otnosheniya-s-nedropolzovatelyami.html