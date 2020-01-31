Оленеводу вернули бивни мамонта, конфискованные пограничниками

Усть-Янский районный суд РС(Я) постановил отменить дело об административном правонарушении в отношении оленевода Конона ТОМСКОГО, а бивни мамонта, изъятые пограничной службой ФСБ России, были ему возвращены.

Об этом рассказал сам Конон Томский на встрече с Уполномоченным по правам коренных малочисленных народов Севера Якутии Леной ИВАНОВОЙ и первым вице-президентом Ассоциации КМНС РС(Я) Любовь ХРИСТОФОРОВОЙ сегодня, 31 января.

Резонансный случай, когда осенью прошлого года трех оленеводов пограничники вывезли прямо из стойбища за тысячи километров, помнят многие. Каждого из них оштрафовали на 500 рублей за отсутствие паспорта (хотя у бригадира он был на руках) и изъяли добытые законным путём бивни мамонта.

Бригадир оленеводов Конон Томский не согласился с таким положением дел и решил бороться за свои права. Он является представителем коренного народа — юкагиров, проживает на побережье моря Лаптевых в селе Юкагир. Вместе с сыном, родными пасет оленей, имеет договор на попутный сбор мамонтовых останков с общиной «Юкагир», у которой есть действующая лицензия на сбор мамонтовой кости. То есть не является браконьером, как хотели его представить.

Он обратился к Уполномоченному по правам КМНС РС(Я), в Ассоциацию КМНС РС(Я) за поддержкой, оперативно был нанят адвокат, после публикаций в республиканских и федеральных СМИ эта история получила общественный резонанс и дело под личный контроль взял сам Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ. Адвокатом Егором КОЛМОГОРОВЫМ была проделана работа по составлению многочисленных заявлений, обращений, жалоб в различные инстанции. Руководством республики также проводились встречи с первыми должностными лицами соответствующих силовых структур федерального уровня. Депутат Государственной Думы РФ Галина ДАНЧИКОВА и Лена Иванова, Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера, встретились в Москве с руководством Пограничной службы ФСБ РФ. На встрече обсуждали и конкретную историю оленеводов, и вопросы «сосуществования» в принципе, пограничной службы с жителями районов пограничной зоны.

Не согласившись с вынесенным постановлением начальника отдела в г. Тикси Пограничного управления ФСБ России об административном правонарушении Конон Томский оспорил его в суде. 27 декабря 2019 года решением Усть-Янского районного суда это постановление было отменено в связи с отсутствием состава преступления.

Изъятые 10 фрагментов бивней мамонта пограничниками были переданы в Академию наук РС(Я) на экспертизу для определения их культурной ценности. Сегодня Конон Томский рассказал, что бивни ему были возвращены.

Уполномоченный по правам КМНС РС(Я) Лена Иванова поблагодарила Конона Дмитриевича за то, что он решил защитить свои права. «Данный прецедент стоит наравне с судебным делом долгана из Красноярского края ЩУКИНА в Конституционном суде Российской Федерации, защитившего законные права своих сородичей на пользование объектами животного мира независимо от способностей охотиться. Также к этому надо отнести «дела» БЕГУНОВА, ЧЕРНЫШЕВИЧ, СЛЕПЦОВА из Нижнеколымского района. Тем самым эти люди показали, что решение спорных вопросов, касающихся прав коренных малочисленных народов, возможно в правовом, цивилизованном поле», — сказала в своем комментарии для газеты «Илкэн» Лена Иванова.

Первый вице-президент Ассоциации КМНС РС(Я) Любовь Христофорова: «Надо отметить поддержку депутата Госдумы РФ Галины Данчиковой и ее личное участие в организации встречи с руководством ФСБ России в Москве и создании резонанса на федеральном уровне. Представители коренных малочисленных народов Севера также отмечают объективную позицию Романа ТОЛОКА, начальника Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по восточному арктическому району и выражают благодарность за его личное неравнодушное отношение к этому вопросу».

Конон Томский: «Груз с плеч. Чувствую моральное удовлетворение и хочу поблагодарить всех, кто помогал. Прежде всего моих адвокатов, главу республики Айсена Николаева, Лену Иванову, Ассоциацию, депутатов, руководство сельхозкооператива «Таба-Яна», главу Усть-Янского района. Сейчас я настроен только на работу. Из-за этой истории мы потеряли около 300 оленей. Будем восполнять потери, работать над увеличением поголовья».

Планов у Томского много — от организации общественной организации в родном селе до создания этнокультурного центра юкагирского народа, есть большие планы и по организации туристических маршрутов.

Действительно, примеры рыбака Дмитрия Бегунова, главы общины Геннадия Щукина, оленевода Конона Томского показывают, что нужно бороться за свои права, которые защищены федеральным и республиканским законодательством. Надо иметь силы и возможность грамотно, умело ими руководствоваться.