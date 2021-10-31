Оленевод-программист — в Якутии идет цифровизация стойбищ

В конце сентября творческое объединение «Кындыкан» совместно с туристической компанией Yakutia Travel осуществили четвертую поездку команды проекта на Север — в Оймяконский район в родовое стойбище «Осикат». По итогам экспедиции были реализованы значимые проекты в пользу улучшения качества жизни коренных малочисленных народов Севера по различным направлениям.

Самым главным событием стала установка в оленеводческом стойбище «Осикат» первого спутникового оборудования и интернета с бесплатным тарифом от партнера проекта экспедиции – компании «Амтел связь». Еще весной оленеводы родовой общины «Осикат» озвучили свою потребность в оснащении своего стойбища интернет-связью. Кроме того, в период пандемии интернет обрел большое значение в коммуникации и в развитии всего мирового общества. Поэтому новые технические возможности в стойбище будут в дальнейшем способствовать получению КМНС дистанционного образования и других важных услуг, открытию YouTube-канала оленеводов и установки связи Севера с внешним миром, а также станут большим шагом на пути к цифровому равенству, популяризации и сохранению древнейших культур. О значимости события рассказал Алексей Соколов, глава родовой общины «Осикат»:

“Кындыкан” — отличный проект, который, несомненно, нужен коренным малочисленным народам Севера. Команда реализует абсолютно новые идеи — актуальные, современные, эффективные в наше время. Оленеводство должно шагать с 21 веком бок о бок, только тогда мы будем развиваться в лучшую сторону. Благодаря данной экспедиции у нас даже появилось новое понятие “цифровой оленевод”.

“Это позволит оленеводам осваивать современные IT-профессии, и при наличии стабильного интернета, не покидая родных земель, быть востребованными специалистами в цифровом мире. Таким образом, это станет большим подспорьем для сохранения профессии оленевода и в целом, для цифровизации Севера”, — прокомментировала Маргарита Попова, автор проекта “Кындыкан”.

В ходе экспедиции, которая проходила через самое загадочное место планеты – озеро Лабынкыр, была проведена творческая фото- и видеосъемка амбассадором проекта, известным тревел-фотографом и видеографом, основателем сообщества лучших фотографов “Russian explorers” Александром Мазуровым.

“Кындыкан”, на мой взгляд, потрясающий проект, который несет ценности, которые мне очень близки. Он передает культуру малочисленных народов Севера и его особенности в современный мир, что очень важно. Люди не понимают, как живут жители Севера. А проект “Кындыкан” несет такие знания,” — рассказал Александр Мазуров.

Кроме того, были собраны материалы для исследования: «Изучение кишечной микробиоты малочисленных народов крайнего севера, ведущих кочевой образ жизни» для кафедры микробиологии и вирусологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Участниками исследования являются Ефимов Борис Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Лидия Тарасова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры гистологии и микробиологии Медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», и Ахременко Яна Александровна, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий курсом микробиологии и иммунологии кафедры гистологии и микробиологии Медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова». Лидия Тарасова поделилась целями и задачами исследования:

“Целью исследования является определение состава и особенности кишечной микробиоты малочисленных народов, ведущих традиционный кочевой образ жизни, с использованием современных микробиологических и молекулярно-генетических методов. В задачи исследования входит выявление корреляции микроэкологии кишечника представителей малочисленных народов с их образом жизни и характером питания”.

В планах проекта “Кындыкан” продолжать вносить вклад в науку по направлениям: биология, лингвистика и мерзлотоведение.

Проект экспедиции также поддержали Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), ООО «Норд-Вест Строй» и Глава Оймяконского района Иннокентий Сивцев.

В следующем году творческим объединением «Кындыкан» запланирована серия образовательных экспедиций и продолжение работ по направлению цифровизации стойбищ. Команда энтузиастов «Кындыкан» планирует доставить не только спутниковую интернет-связь, но и провести в летнее время обучение молодежи в стойбищах новым современным специальностям. Это станет первым шагом на пути к появлению таких новых профессий на Севере, как: оленевод-программист, оленевод-графический дизайнер, оленевод-видеограф и др. Цифровизация стойбищ с целью внедрения онлайн-образования позволит в будущем молодым оленеводам, не покидая родных земель, быть востребованными специалистами в цифровом мире.