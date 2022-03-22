Якутия
Оленевод из Оленька выиграл миллион рублей!
АЛРОСА проспонсировала гонки в Оленекском районе.
Оленевод Прокопий Павлов из Жилиндинского наслега получит от АЛРОСА миллион рублей. Он выиграл главный приз прошедших в Оленекском районе гонках. В Оленек на празднование ежегодного эвенкийского Дня оленевода съехались жители из разных районов Якутии.
День оленевода отмечают несколько дней. Участники успевают и потанцевать, и приготовить на скорость строганину. Однако самый зрелищный момент — гонки на оленях. 1 и 3 километра едут верхом, 10 — на упряжках. Состязаться пожелали и взрослые, и дети. Самому юному наезднику 6 лет.
Напомним, ежегодно АЛРОСА — главный спонсор «Праздника оленеводов» в Оленьке. Удачнинский комбинат более 50 лет поддерживает дружественные отношения с жителями Оленекского района, предоставляя рабочие места.
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