Оленевод из Оленька выиграл миллион рублей!

АЛРОСА проспонсировала гонки в Оленекском районе.

Оленевод Прокопий Павлов из Жилиндинского наслега получит от АЛРОСА миллион рублей. Он выиграл главный приз прошедших в Оленекском районе гонках. В Оленек на празднование ежегодного эвенкийского Дня оленевода съехались жители из разных районов Якутии.

День оленевода отмечают несколько дней. Участники успевают и потанцевать, и приготовить на скорость строганину. Однако самый зрелищный момент — гонки на оленях. 1 и 3 километра едут верхом, 10 — на упряжках. Состязаться пожелали и взрослые, и дети. Самому юному наезднику 6 лет.

Напомним, ежегодно АЛРОСА — главный спонсор «Праздника оленеводов» в Оленьке. Удачнинский комбинат более 50 лет поддерживает дружественные отношения с жителями Оленекского района, предоставляя рабочие места.