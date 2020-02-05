Оленекский район выполнил план по наращиванию поголовья оленей на 103,3%

4 февраля в Оленекском районе начался отчет рабочей группы правительства во главе с первым вице-премьером Алексеем Колодезниковым.

Сегодня в Оленекском районе в оленеводческих стадах работают 64 оленевода, в том числе в МУП «Оленекский» 49 и МУП «Жилиндинский» -15 человек.

Алексей Колодезников отметил, что в районе наблюдается рост поголовья домашних оленей. Их число составляет 5287 голов, в том числе важенок и сыриц 2434 головы. В 2018 году этот показатель составлял 5016. Таким образом, план — задание на 2019 год по наращиванию поголовья оленей выполнен на 103,3%, число оленей увеличилось на 271 голову.

Районом для оленеводов приобретены снегоболотоходы «Сокол» в количестве 14 единиц. Также глава района Александр Иванов сообщил, что зарплата рядовых оленеводов с доплатой от муниципалитета увеличена до 40 тысяч рублей.