21.07.2020
12:45
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Колонка

Оленекские тугунки с доставкой на дом

Самые вкусные тугунки из Оленекского улуса с бесплатной доставкой в Якутске.

1 литр — 1500 рублей.

+79142741210
+79142741240


@darisevera_ykt

Источник: На правах рекламы.
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