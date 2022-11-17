Оленекские энергетики помогли заготовить лед семьям мобилизованных

Работники Оленекского района электрических сетей АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) приняли участие в улусных мероприятиях, проведенных в поддержку семей мобилизованных и ветеранов труда. Так, команда энергектиков «Сила» заняла первое место в благотворительных соревнованиях по заготовке льда «Муус Курэ5э-2022».

В минувшую субботу, 12 ноября, на реке Оленек команда Оленекского РЭС всего за час заготовила 13 кубов льда. Такое рекордное количество обеспечило безоговорочную победу команде энергетиков, в состав которой вошли начальник Оленекской ДЭС Юрий Аммосов, инженер Альберт Иванов, слесарь Александр Готовцев и электромонтер Арчылаан Ноговицын. Не остались в стороне и представительницы прекрасного пола предприятия – работницы Оленексого РЭС обеспечили горячим чаем и приготовленными на костре блюдами всех участников соревнований.

«Наш коллектив старается принимать самое активное участие в различных благотворительных мероприятиях. По завершению соревнований «Муус Курэ5э-2022» наша команда «Сила», а также специалист по охране труда Борис Борисов и слесарь Любомир Иванов доставили нуждающимся заготовленный ими лед», — рассказал начальник Оленекского РЭС Станислав Гудзь.

Коллектив оленекских энергетиков в свободное от работы время всегда принимает участие в социальных улусных мероприятиях. Только в текущем месяце работники Оленекского РЭС соревновались по мини-футболу и «Битве хоров», где, кстати, получили номинацию «Самый сплоченный коллектив».

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