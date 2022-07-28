28.07.2022
00:04
84

Мультикультурная Якутия

Олекминский район провел Ысыах в Санкт-Петербурге

Смотрим видеоотчет:

Фото: Дмитрий Ляшеев
Источник: Дмитрий Ляшеев

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