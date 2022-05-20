20.05.2022
19:04
34
Якутия
Олекминский прокурор о возмещении ущерба пострадавшим от паводка
Максим Буцяк, прокурор Олекминского района рассказал, что жители с. Хоринцы ознакомлены с порядком проведения обследования причиненного ущерба и возмещения компенсации пострадавшим от паводка. тгк @YakutiaOpershtab
Фото: тгк @YakutiaOpershtab
Источник: тгк @YakutiaOpershtab
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