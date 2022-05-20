Олекминский прокурор о возмещении ущерба пострадавшим от паводка

Максим Буцяк, прокурор Олекминского района рассказал, что жители с. Хоринцы ознакомлены с порядком проведения обследования причиненного ущерба и возмещения компенсации пострадавшим от паводка. тгк @YakutiaOpershtab

Фото: тгк @YakutiaOpershtab Источник: тгк @YakutiaOpershtab

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх