20.05.2022
19:04
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Якутия

Олекминский прокурор о возмещении ущерба пострадавшим от паводка

Максим Буцяк, прокурор Олекминского района рассказал, что жители с. Хоринцы ознакомлены с порядком проведения обследования причиненного ущерба и возмещения компенсации пострадавшим от паводка. тгк @YakutiaOpershtab

Фото: тгк @YakutiaOpershtab
Источник: тгк @YakutiaOpershtab

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