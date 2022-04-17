Олекминский центр комплексной реабилитации инвалидов начинает очные программы реабилитации

Олекминский центр комплексной реабилитации инвалидов готовится к открытию очных программ реабилитации, которые стартуют после 25 апреля с.г. В период пандемии учреждение работало в дистанционном режиме с применением вариативных очных форм реабилитации вне стен стационара, а в здании центра был организован изолятор для пожилых и инвалидов, подопечных дома — интерната, в целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

«Мы готовим Центр к работе в очном формате. Рабочая комиссия министерства труда и социального развития Якутии оценила готовность и рекомендовала в ближайшее время запустить очные программы. Кроме того, с коллективом центра обсудили необходимость внедрения новых технологий в сфере услуг для людей с инвалидностью», — рассказала министр Елена Волкова.

Она добавила, что в конце 2021 года на федеральном уровне принята Концепция развития комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в ближайшее время ожидается принятие специального закона, в результате чего будет значительно расширен спектр услуг. В этой связи министерство с реабилитационными центрами проводит целенаправленную подготовительную работу. В рамках этого Олекминский центр расширяет свою деятельность: разработан план развития, начиная с внедрения технологии сопровождаемого проживания людей с инвалидностью и расширения социокультурных мероприятий, завершая блоком «Профессиональная ориентация».

В 2021 году центром были оказаны услуги 451 инвалиду. Проведено обучение инвалидов и членов их семей навыкам пользования техническими средствами реабилитации. В 2022 году центр планирует оказать реабилитационные услуги 510 инвалидам.



