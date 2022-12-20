20.12.2022
14:52
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Общество

Олекминские коммунальщики оказали помощь мобилизованным гражданам

Коллективы ГУП «ЖКХ РС (Я)» не остаются в стороне и продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции из республики и членам их семей.

Работники Олекминского филиала и участка «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС (Я)» поддержали всероссийскую акцию #МЫВМЕСТЕ. Представители коммунального предприятия на прошлой неделе передали в пункт сбора помощи в г. Олекминске комплекты термобелья и другие теплые вещи для участников специальной военной операции.

 В эти дни посылки для военнослужащих от Олекминского ЖКХ прибыли в штаб общественного движения «Якутия с тобой!».

«Мы рады принять участие в этой акции. Сегодня очень важно поддерживать наших военнослужащих, оказывать посильную помощь их семьям», — отметил директор производственного филиала  ГУП «ЖКХ РС (Я)» Сергей Солдатов.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»

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