Олекминские коммунальщики оказали помощь мобилизованным гражданам

Коллективы ГУП «ЖКХ РС (Я)» не остаются в стороне и продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции из республики и членам их семей.

Работники Олекминского филиала и участка «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС (Я)» поддержали всероссийскую акцию #МЫВМЕСТЕ. Представители коммунального предприятия на прошлой неделе передали в пункт сбора помощи в г. Олекминске комплекты термобелья и другие теплые вещи для участников специальной военной операции.

В эти дни посылки для военнослужащих от Олекминского ЖКХ прибыли в штаб общественного движения «Якутия с тобой!».

«Мы рады принять участие в этой акции. Сегодня очень важно поддерживать наших военнослужащих, оказывать посильную помощь их семьям», — отметил директор производственного филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Сергей Солдатов.