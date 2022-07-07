Олекминск залили ливни — подтоплены дома

В Олёкминске второй день идёт проливной дождь, сопровождавшийся порывистым ветром. Подтоплены дома, улицы, есть перебои с электроэнергией. Администрацией города организована бригада, которая устраняет последствия разгула стихии. «Вторые сутки идёт дождь, был сильный ветер, который сейчас прекратился. Водой подтопило часть улицы Набережная, образовались большие лужи», — прокомментировали корреспонденту ЯСИА в ЕДДС Олёкминска.

Как сообщил ЯСИА мэр Олёкминска Сергей Щебляков, организована бригада для устранения последствий продолжительного дождя. В администрацию поступило 15 обращений с заявлениями о подтоплении домов. «Я понимаю, что ситуация страшная, но это природа. Сейчас оперативная группа делает все, чтобы наши водопропускные шлюзы работали стабильно. В случае, если у вас зашла вода в дом, вам необходимо обратиться к вашей управляющей компании, которая откачает воду», — обратился Щебляков к жителям.

Как предупредили в Якутском УГМС, в ближайшие сутки, 8 июля, в Олёкминском, Кобяйском, Эвено-Бытантайском, Верхоянском, Усть-Янском, Томпонском районах ожидаются дожди, местами сильные.