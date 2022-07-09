Олекминск победил Якутск в мужском волейболе

Сильнейшие волейболисты Якутска и Олекминска встретились на одной площадке за звание чемпиона. На протяжении всего матча накал не стихал ни на секунду. Но по итогам пятисетового матча победу вырвали олекминчане, передает ЯСИА. Обе команды-лидера не раз встречались на одной площадке и знают игру и технику друг друга. На протяжении всего матча спортсмены показали напряжённую игру на равных. В решающем пятом сете команда Олекминска вырвала победу и стала чемпионом VIII Спортивных игр народов Якутии со счётом 3:2.

«Наши противники – сильнейшая команда, ранее мы у них проиграли за выход в финал, а также в высшей лиге города. На этот раз мы были более подготовленными, чувствовали поддержку всего зала. Победу посвящаем родным, землякам», — поделился капитан сборной Николай Павлов. Третье место у команды из Ленского района. .