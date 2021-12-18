Олекминск: новый котел будет запущен сегодня

Новый котел в котельной «ОГАТП» в Олекминске планируют запустить сегодня, 18 декабря. Об этом 17 декабря сообщил первый заместитель главы Олекминского района Николай КУЗНЕЦОВ на заседании Оперативного штаба под председательством заместителя министра ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрия ШУВАЛОВА.

«Котел установлен, ведутся внутренние работы по сварке и врезке трубопровода. Весь материал на месте. Определена схема врезки трубопровода. Работа ведется в две смены. Задача стоит запустить котел на следующий день», — сообщил Николай Кузнецов.

Помимо предоставленного котла весомую поддержку в проведении ремонтных работ оказывает Олекминский филиал «ГУП ЖКХ РС (Я)». От предприятия задействована ремонтная бригада из 18 человек. Среди них слесари, электрики и вспомогательный персонал. От ресурсоснабжающей организации ИП Лыткин А.В. задействованы два специалиста.

Мощность установленного котла позволит заменить три действующих. Также планируется заменить котел №4. Это позволит при нормализации температурного графика провести поэтапную проверку действующих котлов.

На данный момент в котельной работают четыре котла, температура подачи теплоносителя 61 градусов при плане (план 63/53). Угольная котельная «ОГАТП» введена в эксплуатацию в 1985 году. С текущего года находится на эксплуатации ИП Лыткин А.В.

Дмитрий Шувалов поручил организовать оперативное информирование населения о проводимых работах. Отметим, что для оперативной координации ремонтных работ в Олекминский район направлен специалист Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).

По ситуации в поселке Иенгра администрацией Нерюнгринского района ведутся переговоры с возможными поставщиками угля. Для выхода на нормативный температурный график котельной требуется две тысячи тонн чистого проектного угля. Вопросы обеспечения углем будут рассмотрены на уровне первого вице-премьера республики Дмитрия САДОВНИКОВА с участием угледобывающих компаний Нерюнгринского района и ресурсоснабжающих предприятий.