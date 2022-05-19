Олекминск затапливает…

Обстановка в Олекминске ухудшается. Вода заходит в город, сообщает @dpsykt14На фото: Олекминск, 19.05.2022, ул. Набережная, дом 6. В телеграм-канале администрации г.Олекминска появилось сообщание главы Щеблякова: Уважаемый жители домов, находящихся в районе подтапливаемых территорий (пос. Селиваново, ул.Набережная, ул. Бекетова, ул. Геологов). Администрация МО «Город Олекминск» сообщает вам о необходимости временного размещения в эвакопункте МБУ ДО «ДЮСШ» (СК «Дружба»), расположенного по адресу г. Олекминск, ул. Спасская, 55, либо ином безопасном месте до нормализации паводковой обстановки. К.т. 89243675176 4-11-24. 4-14-25.

Фото: тгк DPS14 Источник: Телеграм

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