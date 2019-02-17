Олекминчане бьются за чистую воду

Вчера рабочая группа правительства республики во главе с заместителем министра промышленности и геологии Антоном Рыбкиным отчиталась в отдаленных национальных наслегах Олекминского района — Киндигире, Тяне и Бясь Кюеле.

Заместитель министра приятно удивил олекминских селян свободным владением якутского языка и общение проходило в тесной и доверительной обстановке.

Среди множества проблем, связанных с отдаленностью и труднодоступностью поселений, жители таежных сел остро поставили вопросы отношений с недропользователями: бесконтрольное освоение природных ресурсов, загрязнение тайги и верховьев рек, отчужденность от местного населения. Это особенно характерно в Тяне, а жители Токко вот уже 20 лет бьются за чистую воду в Чаре и все безрезультатно…

Автор: Валерий Малышев / Газета «Олекма»

Фото автора