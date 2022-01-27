Олег Припузов: Новый штамм отличается легким течением, соблюдайте рекомендации врачей

Как сообщил главный врач ЯРПНД Олег Припузов, превалирующий в стране и в нашем регионе штамм новой коронавирусной инфекции отличается легким течением. «Если у вас нет нарушения дыхания, сильного кашля, температуры, которая не спадает с высоких цифр на протяжении нескольких дней — нужно быть спокойным и не паниковать. Если болезнь протекает в лёгкой форме, как обычная простуда, то тут нет никаких оснований для беспокойства, волнений. Нужно находиться дома, дистанционно получив назначение врача, принимать все прописанные лекарства и болезнь за достаточно короткое время пройдет. Главное — не заразить других, не ходить в гости к своим пожилым родителям, не ходить на работу, чтобы не заразить коллег и окружающих. Памятка для пациентов с легким COVID-19 и ОРВИ должна стать главной рекомендацией для больных», — говорит заслуженный врач Якутии Олег Припузов.



В памятке представлены рекомендации и алгоритм действий для заболевших COVID-19. В рекомендациях можно вычленить пять смысловых блоков: для граждан в группе риска, для тех, кто к этой группе не относится, для непривитых, для детей, меры предосторожности. Рекомендации объясняют, в каком случае нужно обращаться к врачу и как правильно себя вести.

В частности те, кто сделал прививку, ревакацинировался или переболел менее полугода назад при бессмиптомном течении COVID-19 не нуждаются в лечении, но могут получить больничный и должны оставаться на самоизоляции. Также им стоит хотя бы раз в сутки проверять температуру.

Эти положения не касаются пациентов из группы риска (старше 60 лет, с хроническими заболеваниями или избыточным весом), а также тех, у кого есть симптомы. Для них действуют другие рекомендации:

— оставайтесь дома, по возможности изолировавшись от других членов семьи в отдельной комнате;

— оформите больничный;

— проветривайте помещение;

— соблюдайте питьевой режим;

— измеряйте температуру не реже трех раз в сутки;

— по возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром два раза в день (нормальные показатели — не ниже 95-96 процентов);

— используйте симптоматическое лечение, но не принимайте самостоятельно антибиотики. Если состояние ухудшается, появляется одышка или температура поднимается выше 38 градусов и держится дольше двух дней, нужно проконсультироваться со специалистом по номеру 122 или вызвать скорую.

Непривитые и не переболевшие при первых симптомах ОРВИ или с положительным мазком на SARS-CoV-2 должны оставаться дома, позвонив в службу 122. При ухудшении самочувствия следует вызвать врача на дом. Заразившихся детей нельзя вести в школу или детский сад, родители должны вызвать врача и не заниматься самолечением. Если состояние станет хуже, также следует позвонить на единый номер 122. Ни в коем случае не заниматься самолечением.

Помимо этого, Минздрав настоятельно рекомендует продолжать соблюдать ранее рекомендованные меры предосторожности: носить маски, держать социальную дистанцию, мыть и обрабатывать руки антисептиком, избегать мест массового скопления людей. Также напоминает о необходимости пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса. —

