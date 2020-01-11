Олег Нарковский поздравляет с Днем работника прокуратуры

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – двести девяносто восьмой годовщиной образования прокуратуры России.

Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года Именным высочайшим Указом Петра 1 Правительственному сенату, и сегодня с уверенностью можно сказать, что прокуратура один из старейших институтов государственной власти в нашей стране.

Порядка трех веков подряд прокуратура по праву является оплотом законности, стоит на страже прав граждан и служит укреплению российской государственности.

Прокуратура Республики Саха (Якутия) состоит из 35 прокуратур городов и районов, 2 специализированных прокуратур по надзору за соблюдением природоохранного законодательства, соблюдением законов в исправительных учреждениях, аппарата прокуратуры республики, где работает 295 прокурорских работника, около 80 федеральных государственных служащих.

Активно прокурорами проводится работа по защите прав граждан, общества и государства, где в 2019 году выявлено более 63 тыс. нарушений закона. Первостепенное значение уделяется вопросам реализации социальных прав граждан, в том числе на оплату труда — в результате вмешательства прокуроров погашено около 190 млн.рублей задолженности по заработной плате. Мерами прокурорского реагирования обеспечивается восстановление прав социально уязвимой категории населения на получение жилых помещений, в частности по требованию прокуратуры из регионального бюджета на обеспечение жильем детей-сирот дополнительно выделено в 2019 году более 385 млн.рублей. Свыше 1,4 тыс. мер реагирования принято прокурорами по фактам нарушений прав граждан на обеспечение доступности и качества медицинской помощи, лекарственного обеспечения.

Не утрачивает своей актуальности работа по обеспечению законных интересов хозяйствующих субъектов. В результате принятых прокурорами мер, перед предпринимателями по исполненным контрактам погашено свыше 195 млн. руб., сформирован план проверок субъектов предпринимательской деятельности на 2020 год, исключено более 1000 проверок, отклонено около 45 % заявленных внеплановых проверочных мероприятий.

В результате проведенных антикоррупционных проверок свыше 500 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, в результате прокурорского вмешательства 26 лиц уволено в связи с утратой доверия, порядка трех сотен коррупциогенных факторов исключены из нормативно-правовых актов. Во взаимодействии с МВД, ФСБ и Следственным комитетом выявлено более 150 преступлений коррупционной направленности.

Основными приоритетными направлениями деятельности является координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступными проявлениями, поддержание прокурорами в судах государственного обвинения, где в 2019 году с вынесением итогового решения рассмотрено более 5,5 тысяч уголовных дел.

Уважаемые коллеги! Наша с Вами работа всегда была связана с высокой ответственностью и к ней предъявлялись особые требования. Позвольте выразить Вам благодарность за добросовестное служение закону, верность долгу, профессионализм и пожелать Вам семейного тепла и благополучия, здоровья, удачи и процветания. Уверен, что и в дальнейшем Вы будете с честью выполнять поставленные перед Вами задачи, защищать интересы граждан и государства.

Особые слова признательности выражаю ветеранам прокуратуры Республики Саха (Якутия), на переданном опыте и знании которых опирается наша работа. Все Вы внесли своей неоценимый вклад в развитие прокуратуры, в дело укрепления законности и правопорядка, и сейчас Вы продолжаете помогать нам, передавая свой опыт молодым специалистам. Дорогие ветераны, спасибо Вам за хранение традиций, за Вашу многогранную деятельность! Желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов и благополучия!

Прокурор Республики Саха (Якутия)

Нарковский Олег Дмитриевич