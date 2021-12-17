Олег Иринеев: Год Здоровья в Якутии мы провожаем на приятной ноте

В селе Улахан-Ан сегодня, 17 декабря, в торжественной обстановке открыли новое здание врачебной амбулатории. Напомним, строительство объекта стартовало этим летом и осуществилось благодаря финансовому лизингу Хангаласской Центральной районной больницы. На открытии объекта с приветственным словом выступил глава Хангаласского улуса Олег Иринеев. «Отрадно, что уходящий Год Здоровья в Республике Саха (Якутия) мы провожаем на приятной ноте. Это прекрасное, знаменательное событие. Сейчас амбулатории дается новая жизнь: новое благоустроенное здание, новое оборудование, имеются необходимые отделения. Уверен, что в стенах врачебной амбулатории будут оказываться квалифицированные услуги, и больные, выздоровев, возвратятся в свои дома. Поздравляю население и коллектив амбулатории со значимым событием!», — поздравил руководитель района. От имени районной администрации коллективу врачебной амбулатории Олег Иринеев вручил сертификат на сумму 10 тыс рублей в магазин бытовой техники и электроники «Днс».

Подрядчиком выступило ООО «Стройкомплект», в стройке также участвовало и местное население. Работы завершились в срок. Отметим, что таким же способом ведется строительство здания скорой медицинской помощи в г. Покровск. Договор финансовой аренды со строительной организацией заключен на три года, в течение которых Хангаласская ЦРБ за счёт средств ОМС оплачивает платежи по сделке согласно утвержденному графику. В конце срока действия договора оба здания будут выкуплены райбольницей по остаточной стоимости.

На мероприятии приняли участие главный врач Хангаласской Центральной районной больницы Нюргун Степанов, заместитель Председателя районного Совета депутатов Борис Протодьяконов, директор Управления по обеспечению деятельности Министерства здравоохранения РС (Я) Альберт Жирков, врач РБ №2 Галина Трофимова, заместитель генерального директора – руководитель представительства в г. Якутске АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»» Дмитрий Трофимов.

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