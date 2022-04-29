Олег Белозеров поздравляет якутян с двойным юбилеем

В адрес главы Якутии и жителей республики от имени Российских железных дорог свое приветствие направил Генеральный директор – Председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Генеральный директор подчеркнул, что республика отмечает сразу два юбилея – 390-летие вхождения Якутии в состав Российского государства и 100-летие образования Якутской АССР.

«27 апреля 1922 года было положено начало новой эпохе развития региона, бурного роста промышленности, образования и науки, спорта, здравоохранения и культуры. Сегодня Республика Саха (Якутия) является одним из лидеров социально-экономического развития Дальнего Востока России. Якутская земля дала стране целые поколения тружеников железнодорожного транспорта. Богатый опыт добрых партнерских взаимоотношений ОАО «РЖД» и Правительства Республики Саха (Якутия) вселяет уверенность в достижении новых результатов на благо экономики региона», – отметил глава «РЖД».

Олег Белозеров убежден, что реализация наших совместных проектов, в том числе развитие инфраструктуры Якутского кластера Байкало-Амурской магистрали, позволит обеспечить значительный рост уровня жизни людей, повышение их благосостояния и уверенности в завтрашнем дне.

Руководитель компании пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов и воплощения самых высоких стремлений и надежд.