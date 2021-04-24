Октемцы выражают благодарность за помощь после пожара

Вечером 7 апреля 2021 г. в селе Чапаево случилась страшная трагедия. Полностью сгорел многоквартирный жилой дом. Без жилья, вещей и одежды остались более 20 семей. В их числе 17 работников Октемского научно-образовательного центра.

Эта трагедия никого не оставила равнодушным. В первую очередь хочется поблагодарить жителей села Чапаево и Октемцев, которые в первые же минуты пожара помогли в эвакуации людей.

Вечером того же дня с работниками районного управления образования, специалистами Центра психологической помощи семье и молодежи Хангаласского улуса оказана квалифицированная психологическая помощь семьям, которые потеряли в этом страшном пожаре своих близких и организован сбор средств и вещей первой необходимости для пострадавших.

Сразу на следующее утро стала поступать помощь: кто предложил свое жилье, кто помог одеждой, продуктами, необходимыми предметами быта, кто отправил деньги… Мини-маркет «Махтал» обеспечил пострадавших, поселившихся в жилом корпусе Малой академии наук, продуктами питания и новой одеждой для детей и взрослых (ИП Алексеева Ч.А.).

На счет ППОР МБНОУ Октемского НОЦ р/с 40703810102000700432 поступила финансовая помощь на общую сумму 1 615 610,49 рублей. Помощь оказали более 1 000 человек и более 44 коллективов школ, организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей:

300 500 рублей – образовательные учреждения Хангаласского улуса: МБОУ «Покровская улусная многопрофильная гимназия», МБОУ « Тит-Аринская СОШ им. Г.В. Ксенофонтова», МБОУ «III Мальжагарская ООШ им. А.И. Федорова», МБОУ «Качитская СОШ им. С.П. Барашкова», МБОУ «II Мальжагарская СОШ им. М.Е. Васильевой», МБОУ «Булгунняхтахская СОШ им. С.П. Ефремова», МБОУ «Ойская СОШ им. А.В. Дмитриева с УИОП», МБДОУ «Детский сад №19 Ёлочка» Синск, МБОУ «Мохсоголлохская СОШ с УИОП», МКОУ «I Жемконская ОО санаторная школа-интернат»;

Тит-Аринская СОШ им. Г.В. Ксенофонтова», МБОУ «III Мальжагарская ООШ им. А.И. Федорова», МБОУ «Качитская СОШ им. С.П. Барашкова», МБОУ «II Мальжагарская СОШ им. М.Е. Васильевой», МБОУ «Булгунняхтахская СОШ им. С.П. Ефремова», МБОУ «Ойская СОШ им. А.В. Дмитриева с УИОП», МБДОУ «Детский сад №19 Ёлочка» Синск, МБОУ «Мохсоголлохская СОШ с УИОП», МКОУ «I Жемконская ОО санаторная школа-интернат»; 552 350 рублей — образовательные учреждения Республики Саха (Якутия): Международная арктическая школа, СОШ №18 г.Якутск, ФГБОУ ВО АГАТУ, Амгинская СОШ №2, КТиК, СОШ № 12 г. Якутск, Табагинская школа г. Якутск, СОШ №17 г. Якутск, Усть-Майский комитет профсоюза работников образования, МОБУ Саха-Корейская СОШ, Тогусская СОШ Вилюйского улуса, МКОУ СОШ с.Беченча, д/сад «Золотой ключик» г.Ленск, Тумульская СОШ Усть-Алданского улуса, д/сад «Сказка Пеледуй», Намский детский технопарк «КУБиТ», Саха-французская Хамагаттинская СОШ, Мугурдахская СОШ Вилюйского улуса, Хампинская СОШ, Вилюйский комитет профсоюза работников образования, МОБУ Тулагинская СОШ имени П.И.Кочнева, Сеть школ Первого Президента РС(Я), Колледж технологии и дизайна, Таттинский улусный комитет профсоюза работников народного образования, Вилюйская улусная территориальная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Усть-Алданский комитет профсоюза работников образования, Мегино-Кангаласский комитет профсоюза работников образования, Сунтарский комитет профсоюза работников образования, Якутский комитет профсоюза работников образования, профсоюз образования Горного улуса, ГУТОПРНО И Н РФ, Амгинский УКЯР Профсоюза работников народного образования, Ленская районная профсоюзная организация работников народного образования и науки РФ, МБОУ «Чакырская СОШ» Амгинский улус, Абагинской СОШ Амгинского улуса;

Международная арктическая школа, СОШ №18 г.Якутск, ФГБОУ ВО АГАТУ, Амгинская СОШ №2, КТиК, СОШ № 12 г. Якутск, Табагинская школа г. Якутск, СОШ №17 г. Якутск, Усть-Майский комитет профсоюза работников образования, МОБУ Саха-Корейская СОШ, Тогусская СОШ Вилюйского улуса, МКОУ СОШ с.Беченча, д/сад «Золотой ключик» г.Ленск, Тумульская СОШ Усть-Алданского улуса, д/сад «Сказка Пеледуй», Намский детский технопарк «КУБиТ», Саха-французская Хамагаттинская СОШ, Мугурдахская СОШ Вилюйского улуса, Хампинская СОШ, Вилюйский комитет профсоюза работников образования, МОБУ Тулагинская СОШ имени П.И.Кочнева, Сеть школ Первого Президента РС(Я), Колледж технологии и дизайна, Таттинский улусный комитет профсоюза работников народного образования, Вилюйская улусная территориальная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Усть-Алданский комитет профсоюза работников образования, Мегино-Кангаласский комитет профсоюза работников образования, Сунтарский комитет профсоюза работников образования, Якутский комитет профсоюза работников образования, профсоюз образования Горного улуса, ГУТОПРНО И Н РФ, Амгинский УКЯР Профсоюза работников народного образования, Ленская районная профсоюзная организация работников народного образования и науки РФ, МБОУ «Чакырская СОШ» Амгинский улус, Абагинской СОШ Амгинского улуса; 48 200 рублей — Финотдел ПФ в Хангаласском улусе, ансамбль ветеранов Тирэх с.Ой, ГКУ РС Я «Дирекция жилищного строительства РС Я», ИП Борисов Спиридон Спиридонович, ПО «ДЭЛЭМ»;

23 000 рублей – Ким-Кимэн А.Н., Олзоев А.Г., Кононов Г.Г., Ефимов А.М. (Конституционный суд РС(Я));

20 000 рублей – Алексеевы Анна Алексеевна и Вячеслав Петрович;

20 000 рублей – Игорь Анатольевич Б.;

15 800 рублей – Сутаков Степан Поликарпович;

14 000 рублей — педагоги, работавшие в Октемском лицее в разные годы: Дорофеева К.В., Павлова А.А., Филиппов И.М., Романов Ю.Н., Винокуров М.А., Алексеева В.В. Также адресную помощь вещами, канцелярскими товарами для школьников оказали семья Шадриных из Октемцев.

Не встали в стороне и выпускники Октемского лицея разных лет. Выпускники собрали одежду, игрушки детям, оказали адресную финансовую помощь своим учителям и на счет профкома Октемского НОЦ отправили 461 000 рублей.

Консолидированную финансовую помощь оказали все образовательные учреждения Хангаласского улуса, перечислив однодневную заработную плату на специальный счет Октемского наслега для пострадавших от пожара.

Поступившая финансовая помощь будет распределена по решению комиссии.

От имени коллектива Октемского НОЦ выражаю признательность и огромную благодарность за помощь, своевременную и такую необходимую. Спасибо всем за содействие!

Лонгинов М.И., директор МБНОУ «Октемский НОЦ»