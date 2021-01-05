Окружная администрация Якутска выражает соболезнование

Коллектив Окружной администрации города Якутска выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу скоропостижной кончины любимой матери, бабушки Олесовой Тамары Николаевны, начальника Управления кадров и муниципальной службы Окружной администрации города Якутска с 2003 по 2009 годы.

За это бесценное время Тамара Николаевна показала себя, как ответственный, честный человек. Она заслужила уважение, любовь коллег за справедливое сердечное отношение к людям, отзывчивость. Тамара Николаевна человек с большой буквы, высококвалифицированный специалист и просто хороший друг.

Разделяем горечь невосполнимой утраты с родными и близкими, скорбим вместе с Вами.

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Коллектив Окружной администрации города Якутска выражает глубокое соболезнование начальнику Контрольно-ревизионного Управления Ольге Николаевне Ларионовой по поводу кончины любимого отца Иванова Николая Семеновича.

Иванов Николай Семенович 20.12.1936 г рождения, уроженец с. Хадар Чурапчинского района. В 1961 году закончил Якутский Государственный университет по специальности «Русский язык и литература». В студенчестве серьезно увлекался спортом, занимал призовые места на городских и республиканских соревнованиях по легкой атлетике, бегал марафонские дистанции. В дальнейшем, после окончания университета, трудился преподавателем по физической культуре и спорту. Вся трудовая деятельность его была связана с Якутским медицинским училищем, где он проработал до 70 лет. Под его руководством спортивные команды училища ежегодно занимали только призовые места в соревнованиях по легкой атлетике.

За безупречную трудовую деятельность, активную общественную, спортивную жизнь был награжден знаком «Гражданская доблесть».

Разделяем горечь невосполнимой утраты с родными и близкими, скорбим вместе с Вами.