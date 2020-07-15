Окружная администрация города Якутска выражает соболезнование

Окружная администрация города Якутска, выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с утратой заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства России, Почётного работника жилищно-коммунального хозяйства города Якутска Баягантаева Юрия Ванифатьевича.

Мы потеряли истинного друга, единомышленника, соратника. За годы работы его трудовой деятельности при его непосредственном участии произошли значительные изменения в жилищной сфере города.

Юрий Ванифатьевич принимал активное участие в ликвидации опасных ситуаций, так он практически спас город от затопления в первом паводке 1999 года, где под его руководством построена насыпная дамба, когда уровень воды был более 10 метров. Он сумел организовать большую работу, было задействовано много техники, добровольцев.

Его роль в становлении жилищно-коммунального хозяйства огромна. Он помогал инициативной группе в создании первого коммунального техникума для подготовки местных кадров. Под его руководством были созданы многие отраслевые программы, направленные на развитие ЖКХ города Якутска.

Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Юрий Ванифатьевич пользовался у коллег и горожан заслуженным авторитетом и уважением.

Светлая память об энергичном и жизнерадостном человеке Труда сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории нашего города.