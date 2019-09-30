Окончено расследование уголовного дела в отношении Виктории Габышевой

Завершено расследование уголовного дела журналистки Виктории ГАБЫШЕВОЙ, сообщает ТайгаПост со ссылкой на Следком по Якутии.

Пятимесячное расследование по заявлению мэра Якутска Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ о вымогательстве со стороны журналистки и правозащитницы Виктории Габышевой прекращено. По данным издания, следователи не нашли в действиях Габышевой состава преступления и закрыли уголовное дело.

Напомним, что 29 апреля 2019 года Следком возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ — вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере. Инициатором возбуждения уголовного дела стала мэр Якутска Сардана Авксентьева, обвинившая Габышеву в вымогательстве в интересах застройщика Гамлета Петросяна. Уголовное расследование неоднократно продлевалось, но через пять месяцев было прекращено.

Виктория Габышева сообщила изданию, что, возможно, подаст в суд на мэра, с подачи которой пострадала ее репутация, а также на ряд СМИ и журналистов, поспешивших назвать ее преступницей.