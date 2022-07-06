06.07.2022
15:13
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Якутск

У Якутска вспыхнули три лесных пожара

Об этом сообщил глава Якутска Евгений Григорьев в своем телеграм-канале:

В лесах городского округа после прохождения грозового фронта возникли 3 лесных пожара, все возгорания произошли по Вилюйскому тракту. Очаги обнаружены благодаря авиамониторингу.

Накануне силами авиалесоохраны, якутского лесничества и сотрудников мэрии один пожар удалось оперативно локализовать. На место была доставлена спецтехника и оборудование для борьбы с огнём. На тушении было задействовано 52 человека и 7 единиц техники, общая площадь пожара составила 5 га.

По другим пожарам ведётся работа по локализации, один из пожаров находится в труднодоступном месте, туда переброшены десантники авиалесоохраны.

Хочу ещё раз напомнить о запрете разведения костров в лесном массиве, в случае обнаружения возгорания незамедлительно нужно сообщить об этом в специальные службы.

Фото: https://t.me/EvgenyGrigorev
Источник: https://t.me/EvgenyGrigorev

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