Около тысячи вагонов с продовольствием идут в Якутию

Заместитель Председателя Правительства Якутии Михаил Никифоров 18 марта на брифинге сообщил, что по информации Российской и Якутской железных дорог сегодня в пути находятся около тысячи вагонов с продовольственными товарами.

«Сегодня большинство республиканских поставщиков уже закупили в центральных регионах страны необходимые объёмы продовольственных товаров. Часть продуктов сейчас находится в пути», — сказал Михаил Никифоров.

На сегодняшний день для пополнения республиканского запаса продовольственных товаров ожидается отгрузка более 3 тысяч тонн грузов. Это мука, сахар, крупа гречневая, крупа рисовая, мясные консервы, соль, макаронные изделия и другие наименования продуктов.

По информации предприятия-поставщика АО «Якутоптторг», вчера, 17 марта на станцию «Беркакит» прибыл один вагон с сахаром (67 тонн), сегодня, 18 марта, на станцию «Нижний Бестях» подойдут два вагона с мукой (133 тонны). Ещё один вагон с мукой (66,5 тонн) проходит г. Алдан, его плановое прибытие на станцию «Нижний Бестях» – 20 марта.

7 вагонов с мукой (465,5 тонн) из г. Томск прибудут на станцию Нижний Бестях 10 апреля. До 25 марта из г. Томск также будет отгружено ещё 7 вагонов муки (465,5 тонн). Ещё 4 вагона с мукой (266 тонн) из г. Барнаул прибудут на станцию Нижний Бестях тоже 10 апреля. До 25 марта из Алтайского края будет отгружено дополнительно 10 вагонов с мукой (665 тонн).

Вице-премьер Михаил Никифоров озвучил, что по продовольственным товарам первой необходимости, без учёта находящихся в пути продуктов, в среднем запас республики в розничной торговле составляет – 75 дней, в оптовой – 60 дней. По состоянию на 16 марта запасы сахара в розничной торговле составляют – 77 дней, в оптовой торговле – 58 дней.

Над отметить, что республика сегодня частично обеспечивает себя по некоторым видам сельхозпродукции: по мясу – на 26,5%, молоку – на 56,4%, яйцам – на 62%, картофелю – на 52%, овощам – на 37%.