Около городского канала общественники собрали больше 15 мешков мусора

Привести родной город в порядок — такой целью озаботились энтузиасты-общественники во главе с инспектором охраны природы Момской инспекции государственного экологического надзора Владимиром Стрекаловским.

В прошлый раз активисты привели в порядок берега священного для якутов озера Сайсары. В этот тщательно прошлись граблями около городского канала, вдоль которого расположена уютная улица Тургенева. В составе экологического десанта были председатель Якутской республиканской общественной организации Всероссийского общества охраны природы Федора Афанасьева, инспектор Владимир Стрекаловский, Владимир Прокопьев, сотрудник Аппарата Общественной палаты Якутии Юлия Ходулова и др.

Было собрано больше 15 мешков мусора, который годами не убирался с этой территории.

Причина большого количества мусора в том, что здешние окрестности уже давно облюбовали люди с низкой социальной ответственностью, по тем или иным причинам оказавшиеся на обочине жизни.

Многие жители города приносят к старейшему Никольскому храму, который расположен на улице Тургенева, бывшую в употреблении одежду. Так вот все эти тюки с тряпьем перекочевывают в руки бомжей, которые одевают «обновки», а еще раскладывают их под теплотрассой, устраивая себе ночлег, спят на ней. В общем, хлама оставляют после себя немало, убирать все это городские власти не спешат. Спасибо неравнодушным жителям в лице общественников.

Отрадно смотреть, как замусоренная территория превратилась за два часа в чистую и ухоженную. Активисты покидали место большого субботника с чувством глубокого удовлетворения от проделанной работы.