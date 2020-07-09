Около 250 тысяч тестов на коронавирус сделано в Якутии

Сегодня, 9 июля, заместитель председателя правительства РС(Я) Ольга БАЛАБКИНА на брифинге проинформировала журналистов о том, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной.

За последние сутки выздоровели 163 человека, зарегистрированы 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 49 – в Якутске. Есть небольшое повышение по сравнению с предыдущими сутками, но ситуация находится под контролем, все контактные лица локализованы.

По 2 случая выявлены в Мегино-Кангаласском, Мирнинском и Нерюнгринском районах, по 1 случаю — в Усть-Алданском, Верхоянском и Намском районах.

Ольга Балабкина сообщила, что сегодня в Верхоянский улус вылетела бригада во главе с главным онкологом Якутии Леной АФАНАСЬЕВОЙ. Вечером будет предоставлена объективная информация по ситуации в улусе и будут приняты соответствующие меры.

11 лабораторий, в которых исследуются анализы на коронавирус, продолжают работать по республике, стали появляться дополнительные лаборатории в больницах.

«Около 250 тысяч тестов на коронавирус взято у якутян за весь период. Это очень большая цифра, она говорит о слаженной и качественной работе всей системы», — подчеркнула Ольга Валерьевна.

С началом каникулярного периода дети из Якутска выезжают в районы. 8500 детей, которые выехали на каникулы неорганизованно, встали на медицинский учет по месту летнего пребывания в районах. Ольга Балабкина отметила, что такой учет в регионе производится впервые. У детей есть возможность находиться под наблюдением местных медиков, проходить профилактику. Такая мера позволит вовремя локализовать распространение инфекции при ее возможном выявлении.

22 летние площадки для отдыха детей работают в северных районах. Это допустимо по действующим санитарно-эпидемиологическим нормам в стране.

Роспотребнадзор РФ разрешил вывоз детей из арктической зоны Якутии на организованный отдых за пределами республики. Всем остальным детям в этом году рекомендовано отдыхать в своем регионе. Речь идет об организованном отдыхе детей.