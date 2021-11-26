Около 250 работ заявлены для участия во II триеннале «Арктический хронотоп-2021» 🙀

Заведующий кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства АГИКИ Анна Петрова-Кэрэhит рассказала, что для участия во II международном арктическом триеннале современного искусства «Арктический хронотоп-2021» заявились 250 работ из разных регионов страны и нескольких зарубежных стран.

«Сегодня официально стартовало заседание выставочного комитета триеннале. Поступило 70 заявок и около 250 работ, потому что авторы представили по несколько и более произведений современного искусства. Желание принять участие на нашем мероприятии изъявили художники и авторы не только из Якутии, но и из Архангельской и Кемеровской областей, Хабаровского, Красноярского и Краснодарского краев, Ханты-Мансийского автономного округа. Ждём работы из Бельгии и штата Аляски», – сообщила Анна Петрова-Кэрэhит.

Работы принимались по направлениям живописи, графики, видео-арта, скульптуры, арт-объекта, декоративно-прикладного и традиционного искусства, дизайна и театрального искусства. Все заявки и материалы будут рассмотрены оргкомитетом, который присваивает каждой работе идентификационный номер и оценивает их по заявленным в положении критериям. Предметы искусства, не соответствующие озвученным в положении критериям и требованиям, будут отсеяны.

«Первый триеннале был проведён в Якутске в 2018 году. Как и тогда, сегодня основная рефлексия мероприятия направлена на осмысление геокультурных особенностей Арктической зоны и преимущественно сформирована на региональном материале. Особое внимание будет уделено вопросам раскрытия культуры повседневности, функционирования идентичности, метафорическим, образным и экологическим аспектам, проблемам коренных народов Севера и другим», – добавляет заведующий кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства АГИКИ, основной организатор триеннале «Арктический хронотоп-2021».

Помимо этого, «Арктический хронотоп» призван создать позитивный культурный образ России в мировом сообществе через призму арктических регионов, особенно Якутии, а также акцентировать внимание на продвижение в обществе современных трендов, заключающихся в развитии креативной экономики. Подобные мероприятия, по мнению организаторов триеннале, способствуют инвестиционной и туристической привлекательности республики.

Мероприятие пройдёт с 6 по 10 декабря в гибридном формате, очно-заочном. Откроет ее выставка-конкурс, организованная в стенах АГИКИ и выставочном зале НХМ Якутии по адресу Лермонтова, 33 в Якутске. Результаты выставки-конкурса будут объявлены в январе 2022 года.

Участникам проведут семинары, мастер-классы, воркшопы и public-art’ы от экспертов в области науки, культуры и искусства, а 9 декабря будет проведена научно-практическая конференция с международным участием.