Около 2 млн. выплаты предоставляется в Якутии этим специалистам

В 2021 году в Якутии с помощью господдержки улучшили жилищные условия 25 педагогов и 18 медицинских работников, отработавших пять лет по трудовому договору в Арктике. На оказание социальной поддержки из бюджета республики было направлено около 83 млн рублей по подпрограмме «Обеспечение жильем педагогических работников сельских школ и медицинских работников учреждений здравоохранения арктических и северных улусов».



Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ подчеркивал необходимость повышения качества образования и здравоохранения в Арктике, создания условий, для того чтобы привлечь в северные районы квалифицированных специалистов.



Одним из инструментов является предоставление социальной выплаты педагогам и медикам, проработавшим 5 лет в сельских школах и учреждениях здравоохранения, расположенных в арктических и северных улусах (районах) республики. Размер помощи составил 1,9 млн. рублей на одного участника программы.

