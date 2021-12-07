07.12.2021
17:34
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Якутия

Около 2 млн. выплаты предоставляется в Якутии этим специалистам

В 2021 году в Якутии с помощью господдержки улучшили жилищные условия 25 педагогов и 18 медицинских работников, отработавших пять лет по трудовому договору в Арктике. На оказание социальной поддержки из бюджета республики было направлено около 83 млн рублей по подпрограмме «Обеспечение жильем педагогических работников сельских школ и медицинских работников учреждений здравоохранения арктических и северных улусов».

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ подчеркивал необходимость повышения качества образования и здравоохранения в Арктике, создания условий, для того чтобы привлечь в северные районы квалифицированных специалистов.

Одним из инструментов является предоставление социальной выплаты педагогам и медикам, проработавшим 5 лет в сельских школах и учреждениях здравоохранения, расположенных в арктических и северных улусах (районах) республики.  Размер помощи составил 1,9 млн. рублей на одного участника программы.
 

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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