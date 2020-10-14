Около 10 тысяч новых рабочих мест создадут в Якутии

На территориях опережающего развития «Якутия» и «Южная Якутия» планируют создать 9,8 тысяч мест. Сегодня на обоих ТОР уже работают 6,6 тысяч человек. Об этом глава республики Айсен Николаев заявил на заседании наблюдательных советов ТОР.

На заседаниях наблюдательных советов рассмотрели динамику развития территорий опережающего развития, ход создания инфраструктуры в них, обсудили план привлечения инвестиций.

Как подчеркнул Николаев, в ТОР «Якутия» и «Южная Якутия» сегодня входят 38 резидентов. В компаниях уже работают 6,6 тысяч человек. В целом на обоих ТОР планируют трудоустроить 9,8 тысяч человек.

ТОР «Якутия», который прежде назывался ТОР «Кангалассы», расположен на территориях города Якутска, поселка Жатай и Мегино-Кангаласского района – решение о расширении границ и переименовании было принято в начале текущего года. Летом в его состав также вошла территория туристско-рекреационного кластера «Северная мозаика» на Табагинском мысе, где строится круглогодичный детский лагерь «Полярная звезда». Статус резидента ТОР «Якутия» присвоен 22 предприятиям, которые уже вложили в свои проекты 2,8 млрд рублей и создали более 250 рабочих мест.

ТОР «Южная Якутия» находится в Нерюнгринском районе. Здесь реализуется 15 проектов, главный инвестор – компания «Колмар».

По итогам заседаний наблюдательных советов Айсен Николаев отметил хорошую динамику развития обоих ТОР, о чем свидетельствуют крупные события, произошедшие недавно. Это ввод первого этапа третьей очереди строительства круглогодичной теплицы «Саюри» в Сырдахе, который позволит увеличить объем производимой продукции до 870 тонн в год, а также запуск первой очереди шахты «Инаглинская» и обогатительной фабрики «Инаглинская-2» мощностью 6 млн тонн угля в год.