«Океан» попрощался с «Детьми Азии»

Международные игры «Дети Азии» Владивосток 2022 Закрытие деревни

Состоялась торжественная церемония закрытия деревни спортсменов VII Международных спортивных Игр «Дети Азии», которая расположилась на территории Всероссийского детского центра «Океан».

Международные игры «Дети Азии»Владивосток 2022Закрытие деревни

Несколько недель ВДЦ «Океан» был буквально вторым домом для тысяч участников Игр из стран Азии и регионов России. Участники не только жили и питались в Центре. Здесь же для них были организованы тренировки и досуг спортсменов. Они имели возможность познакомиться с культурами стран-участниц, проводились уроки русского языка, мастер-классы и другое.

Международные игры «Дети Азии»Владивосток 2022Закрытие деревни

Также на территории Деревни имеется амфитеатр на 2000 мест, где каждый вечер проходили церемонии медальных награждений победителей и призёров Игр. Именно здесь и состоялась торжественная церемония закрытия деревни спортсменов.

В концертной программе приняли участие не только артисты, но и сотрудники самого «Океана». Они устроили для детей настоящий праздник, наполненный яркими и интересными выступлениями.

Международные игры «Дети Азии»Владивосток 2022Закрытие деревни

По словам заместителя директора «Океана» Геральда Рыбкина, сотрудники «Океана» сделали всё, чтобы пребывание детей здесь было комфортным «Все, начиная от поваров и санитарок, вожатского отряда и руководства центра, сделали всё возможное, чтобы ребятам было здесь удобно. Конечно, очень жаль, что деревня спортсменов закрывается, ведь прощаться всегда грустно. Но мы считаем самым важным, что дети здесь познакомились и начали общаться. Хочу пожелать спортсменам здоровья, а их тренерам процветания».