Оказана материальная помощь погорельцам

В ночь на 25 сентября случился пожар в деревянном доме по улице Якова Потапова, дом 13. Оказана материальная помощь погорельцам – семье Сергеевым. 26 сентября коллектив класса 6 «г» школы №20 города Якутска помогли продуктами питания. Также индивидуальные предприниматели Сайсарского округа О.А. Максименко (магазин «Курант»), У.Г. Уваровский («ГКФХ») не остались в стороне, предоставили продуктовые наборы – крупы, масло, сахар, картошку, чай, рис, молоко, яйца. Жители округа приносят посильную помощь в виде одежды, обуви для пострадавших. Управа Сайсарского округа и семья Сергеевых выражает огромную благодарность за оказанную помощь.

Источник: Управление Сайсарского округа, Якутск.рф

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