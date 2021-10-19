Оймяконскому стрелку из ружья вынесли приговор за покушение на убийство

Прокуратура Оймяконского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя села Оймякон. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В суде установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночь с 10 на 11 апреля 2021 года вступил в конфликт с потерпевшим, после чего последний ударил его несколько раз кулаком в лицо. Затаив обиду, подсудимый, взяв из сейфа гладкоствольное ружье с патронами, вызвал потерпевшего по телефону на встречу.

При этом достоверно зная, что мужчина к указанному им месту будет проезжать на своем автомобиле вдоль одной из улиц, притаился за крыльцом дома и, увидев проезжающий мимо автомобиль, полагая, что обидчик сидит с правой стороны за рулем, произвел в машину четыре последовательных выстрела.

Вместе с тем с учетом того, что автомобиль являлся леворульным, на месте предполагаемого им лица, находился не водитель, а пассажир, в голову и плечо которого попала дробь и которому оказана медицинская помощь после доставления в учреждение здравоохранения.

В ходе судебного разбирательства стороной защиты выдвинута версия об отсутствии умысла на убийство. Однако государственным обвинителем суду представлены неопровержимые доказательства виновности подсудимого, которые легли в основу обвинительного приговора.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Марианна Рожина, старший помощник прокурора Республики Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ