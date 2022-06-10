10.06.2022
18:11
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Путешествия & Отдых

Оймяконский всадник прибыл в Челябинск, завтра — в Уфу

Оймяконский конекод Дугуйдан Винокуров сообщает в своем тгк Всадники севера:

Добрый день всем! Мы добрались до Челябинска!

Нас встретили представители Минсельхоза челябинского. Приютил конный клуб «Орловский двор». Огромное спасибо им!

Встретился с блогером якутским питерцем Эркин. Он едет в Якутск тоже в рамках мероприятий 100-летнего юбилея ЯАССР. Пообщались, познакомились — отличный парень.

Лошади в порядке, травы много, с водой проблемы нет. Спокойно идём к своей цели, несмотря ни на что.

Уже завтра выезжаю в сторону Республики Башкортостан, в город Уфа.

Фото: тгк Всадники севера
Источник: тгк Всадники севера

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