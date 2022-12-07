Оймяконский всадник отправляется дорогой предков до Магадана

Дугуйдан Винокуров в своем тгк Всадники севера сегодня сообщил о новом экстремальном проекте, который готовит совместно с Оймяконским районом и с РГО.



Проект называется «Дорогами великих предков». Этой дорогой ездили наши предки Николай Осипович Кривошапкин и Алексей Елисеевич Кулаковский. Путь наш лежит от Оймяконского района с. Ючюгей РС(Я) до Магаданской области с. Сейемчан, протяженностью около 800 км, планируем старт в феврале 2023 года в составе 5 человек и 2 лошадей. 1 всадник и 4 сопровождающих.

Цель похода это показать выносливость якутской породы лошадей и увековечение имен наших великих людей. Посвящаем этот путь к Ысыаху Олонхо, который пройдет в 2023 году Оймяконском районе. Этот проект будет продолжением нашего первого похода, который мы завершили в этом году в Москве.