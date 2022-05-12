12.05.2022
18:24
48
Путешествия & Отдых
Оймяконский всадник отдохнет в Омске
Прибыли в город Омск! Остановились на ипподроме, лошади в порядке, мы с сопровождающим водителем тоже. Здесь пару дней отдохнём и поедем дальше! Всем хорошего настроения! — сообщил Дугуйдан Винокуров в своем тгк Всадники Севера
Фото: тгк Всадники Севера
Источник: тгк Всадники Севера
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