12.05.2022
18:24
48

Путешествия & Отдых

Оймяконский всадник отдохнет в Омске

Прибыли в город Омск! Остановились на ипподроме, лошади в порядке, мы с сопровождающим водителем тоже. Здесь пару дней отдохнём и поедем дальше! Всем хорошего настроения! — сообщил Дугуйдан Винокуров в своем тгк Всадники Севера

Фото: тгк Всадники Севера
Источник: тгк Всадники Севера

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