Оймяконский всадник один едет до Омска

Оймяконский всадник Дугуйдан сообщил в своем тгк Всадники Севера:

Всем привет! На связи Дугуйдан, Хонор, Хаастаах. С Новосибирска мы отошли где-то примерно на 500 км. До Омска осталось 320 км. Погода нормальная, маршрут я пересмотрел и решил идти по федеральной трассе. Сейчас в районе Барабинск. Лошади уже едят зелёную траву, судя по их аппетиту трава хорошая. Кроме клещей встречаем ещё ужей. Предпринимаем все меры безопасности. Скучаю по своим родным, друзьям, детям. Совсем скоро очень важный этап моей жизни завершится и начнётся новый

Всем добра и мира