Оймяконский всадник: новый костюм для нового похода

Народный мастер Изабелла Элякова-Илгийээнэ сшила новый костюм Дугуйдану Винокурову, сообщает тгк @ulusmedia

В начале февраля Дугуйдан Винокуров вновь отправится в путешествие, в этот раз в Магаданскую область.

В марте 2021 года из Оймякона в конный поход до Москвы отправились Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев. Своим походом они хотели показать выносливость якутской породы лошади. Поход был реализован под эгидой Русского географического общества и посвящен 390‑летию вхождения Якутии в состав России и 100-летию образования Якутской АССР. Путешествие продолжалось год и четыре месяца, за это время было пройдено 17 регионов нашей страны — около 11 тысяч километров:

1 марта прошлого года коневоды Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев отправились в дальний путь

24 декабря Якутские всадники добрались до города Иркутска

22 февраля они прибыли в Красноярск

3 апреля всадники прибыли в Кемерово

9 апреля Дугуйдан и Мичил пересекли границу Новосибирской области Из-за несчастного случая погиб один из коней Мичила Неустроева, а вторая его лошадь получила травму, поэтому путнику пришлось прекратить экспедицию и Дугуйдан продолжил свой путь один.

10 мая Якутский всадник добрался до Омской области

24 мая Дугуйдан Винокуров прибыл в Тюменскую область

29 мая всадник добрался до Курганской области

30 июня В Казани к Дугуйдану присоединился сын Дархан 15 июля Якутский коневод Дугуйдан Винокуров добрался до Москвы

8 сентября Дугуйдан Винокуров с лошадьми Хонор и Хаастаах вернулись в Якутию Вся Якутия следила за походом якутских коневодов. Несмотря на все сложности, которые путешественники испытали на своём пути, они достигли своей главной цели — показать всей стране уникальность и выносливость якутских лошадей, и мужество якутских коневодов. Глава Якутии Айсен Николаев наградил якутских всадников знаком отличия «Гражданская доблесть», сообщает тгк @ulusmedia