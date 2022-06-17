Оймяконский всадник на пути из Уфы в Казань

В своем тгк Всадники севера Дугуйдан Винокуров сообщил, что уже отправился из Башкортостана в Татарстан. Башкиры приняли его тепло и гостеприимно, коневод обещал выложить подробности позже. Сейчас он спешит дальше, хочет успеть на Ысыах в Москву. Вокруг — лето, по-настоящему жарко.

Фото: тгк Всадники север Источник: тгк Всадники север

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