06.10.2022
20:24
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Якутия

Оймяконский коневод Дугуйдан Винокуров наконец добрался до дома

Участник конного похода от Полюса холода до Москвы Дугуйдан Винокуров прибыл в Оймяконский район, сообщает тгк @yk24ru.
За 1,4 года в пути он преодолел на лошадях якутской породы более 11 тысяч километров по территории 17 регионов России. Сейчас Дугуйдан Винокуров планирует заняться развитием туризма в родном районе и продолжить заниматься коневодством.

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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