Оймяконские всадники прибыли в Новосибирск, где их тепло встретили земляки

Вчера вечером мы прибыли в город Новосибирск. Шестой по счету субъект РФ. Нас с тёплыми пирожками и чаем встретили наши землячки — активисты Саха диаспоры в Новосибирске Валентина Кривошапкина и Галина Анисимова. За что им огромное спасибо! Махтал! Проведём где-то неделю в Новосибирске, надо показать глаз Сунтара. По дороге видимо повредил об ветки деревьев, сообщили 13 апреля оймяконские всадники в своем тгк @northern_nomadsykt

А сегодня, 14 аперля, в городе Новосибирск прошла пресс-конференция, организованная филиалом Русского географического общества Новосибирской области, Саха диаспорой, Минсельхозом Новосибирской области. Очень радостно было нам увидеться со своими земляками, были даже из Оймяконского улуса. Многие пришли в национальных костюмах, играли на хомусе. Вместе мы провели обряд алгыс, покормили духа огня, пообщались вдоволь. Землячество в Новосибирской области очень большое, дружное, что очень греет душу. Спасибо всем, кто организовал и принял активное участие.

Всегда поднимается настроение, когда нас встречают в разных субъектах страны наши земляки, якутяне, которые сохраняют традиции, проводят ысыах, поддерживают друг друга. Мы остановились на ипподроме города. Лошади в порядке, отдыхают. Мы тоже. Через несколько дней наш поход продолжится. Якутские лошади прошли с Оймякона 7 434 км, осталось меньше 3566 км до Москвы. тгк @northern_nomadsyk