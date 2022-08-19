Оймяконец насмерть забил бутылкой приятеля

Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело по факту убийства жителя Оймяконского района, 1961 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я).

Из материалов уголовного дела следует, что в ночь на 17 августа 2022 года подозреваемый, 1987 года рождения, во время распития алкогольных напитков вступил в словесный конфликт со своим приятелем, также находящимся в состоянии алкогольного опьянения, после чего, взяв бутылку из-под водки, начал с силой наносить многочисленные удары по лицу и голове последнего до тех пор, пока бутылка не разбилась. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу на время производства следственных действий.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.