Оймякон окутал густой дым

Жаркая воздушная масса с задымленностью сместилась из Алданского, Усть-Майского районов республики и Хабаровского края.

Оймяконский район Якутии окутал густой дым. Жаркая воздушная масса с задымленностью пришла из Алданского, Усть-Майского районов республики и Хабаровского края.

Как отметила начальник гидрометцентра Татьяна Маршалик, жаркая воздушная масса постепенно с запада уходит на восток.

«Вся жаркая масса будет смещаться на северо-восток – в Томпонский, Оймяконский улусы, колымо-индигирские районы, и там установится жара от +30 градусов и выше, без осадков. Но Усть-Майский район останется под влиянием жаркой воздушной массы», — сказала она.

Лесничий Индигирского лесхоза Александр Любимов опроверг информацию о том, что в районе горы Юрбэ действует лесной пожар.

«В районе горы Юрбэ лесного пожара нет. Жаркая воздушная масса с задымленностью сместилась из Алданского, Усть-Майского районов республики и Хабаровского края. Информацию о лесных пожарах можно найти в открытом доступе на сайте fires.ru», – прокомментировал он.