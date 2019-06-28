Охранять порядок на Ысыахе Туймаады будут 600 полицейских

В дни проведения национального праздника «Ысыах Туймаады» личный состав полиции переведен на усиленный вариант несения службы. Учитывая высокую значимость и массовость праздничных мероприятий, в г.Якутске усилены следственно-оперативные группы, группы немедленного реагирования, наряды комплексных сил полиции.

Безопасность граждан в местности «Ус Хатын» обеспечат более около 600 сотрудников органов внутренних дел. В качестве дополнительных сил запланировано привлечение работников частных охранных организаций, членов народных дружин. На случай осложнения оперативной обстановки созданы мобильные резервы МВД и боевые резервы Росгвардии.

Для контроля за обеспечением общественного порядка задействуется передвижной пункт полиции. Под контролем полиции несанкционированная продажа алкогольной продукции, будет развернут пункт по доставлению и содержанию лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с предстоящими массовыми мероприятиями, полиция обращается к гражданам не забывать о мерах личной безопасности, быть бдительными в толпе, не оставлять без присмотра ценные вещи, сумки, сотовые телефоны и др. Особенного внимания в этот день потребуют малолетние дети, не упускайте их из виду. Если дети потеряются, необходимо незамедлительно обратиться к любому сотруднику полиции и передать полную информацию о ребенке.

Соблюдайте правила дорожного движения и будьте взаимно вежливы на паромной переправе. Оставляя автомобиль на парковке, не забудьте предусмотреть противоугонные меры. Также стоит помнить о мерах административного законодательства, предусматривающего ответственность за распитие спиртных напитков и нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция обращается к жителям и гостям республики с пониманием отнестись к законным действиям сотрудников полиции, принимаемые меры обусловлены обеспечением безопасности граждан.