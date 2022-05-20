Охранные зоны ЛЭП — не место для свалок!

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» обращаются к жителям города Якутска с напоминанием, что охранные зоны ЛЭП и территории, прилегающие к трансформаторным подстанциям (ТП) не место для свалок бытовых отходов, мусора и прочих загрязняющих веществ.

Охранная зона — это зона, расположенная по обе стороны ЛЭП или вокруг подстанции в виде земельного участка, включающая в себя также воздушное пространство над данным участком. Соблюдение элементарных правил электробезопасности поможет не только сохранить здоровье и жизнь, но и избежать серьёзных технологических нарушений в электросети, которые могут привести к перебоям в электроснабжении потребителей, повлечь за собой порчу их имущества.

Энергетики напоминают, что в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия и обращаются к гражданам и гостям нашего города с убедительной просьбой обратить внимание на состояние территорий вокруг энергообъектов, находящихся поблизости от ваших домов.

В охранной зоне запрещается:

— разжигать огонь;

— складировать любые материалы, в том числе дрова и мусор, организовывать хранилища ГСМ;

— размещать любые объекты — торговые точки, гаражи, стоянки, детские и спортивные площадки и т.д.;

— перегораживать и загромождать подъезды к электросетевым объектам;

— набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы;

— запускать какие-либо летательные аппараты и воздушных змеев.

В практике энергетиков были случаи возгорания стихийных свалок в непосредственной близости от трансформаторных подстанций, что приводило к повреждению оборудования и кабельных линий.

Не допускайте беспорядочного складирования твердых бытовых отходов, для этого существуют специально отведенные места.