Охранник больницы оштрафован за побои пациентки

Как сообщается на сайте Якутского городского суда, «судом установлено, что П., находясь по адресу: г. Якутск, ул. Петра Алексеева, Республиканская больница №2, нанес телесные повреждения К., от чего потерпевшая испытала физическую боль, тем самым совершив административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В судебном заседании П. время, мест, факт происшествия подтвердил, вину в совершении правонарушения не признал, пояснил, что К., в тот день, в нарушение действующих в медицинском учреждении правил, пыталась пройти вниз, в пункт приема передач, он её не пропустил, на что она начала его оскорблять, вела себя неадекватно, начала ударять его руками, защищаясь, он подставил под удары свои руки, физическую силу он к ней не применял, это она его ударяла.

В судебном заседании потерпевшая К. пояснила, что в тот день, она пошла получать от её молодого человека передачу, охрана её не пропустила вниз, в ходе конфликта П. схватил её сильно за руки, она почувствовала сильную физическую боль, в этом месте остались синяки, просила привлечь П. к ответственности.

Факт совершения П. административного правонарушения и его виновность подтверждены протоколом об административном правонарушении, объяснением потерпевшей, актом судебно-медицинского освидетельствования, согласно которого у К. обнаружены повреждения характера: кровоподтёков верхних конечностей, видеозаписью с камеры Республиканской больницы №2, рапортом сотрудника полиции.

На основании имеющихся в материалах дела доказательствах, с учетом обстоятельств совершенного правонарушения, наступивших последствий, суд признал П. виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 20000 рублей».