Охрана труда на станциях Якутскэнерго признана одной из лучших

Энергетики Якутской ГРЭС и Якутской ТЭЦ (филиалы ПАО «Якутскэнерго») стали призерами городского конкурса «Лучшая организация работы в области охраны труда».

Диплом II степени среди организаций производственной отрасли завоевали сотрудники Якутской ГРЭС Кюннэй МАЧЧАСЫНОВА, ведущий специалист по охране труда и Александра ПЕРФИЛЬЕВА, специалист по пожарной безопасности.

Конкурс ежегодно организуется Окружной Администрацией Якутска, основной целью является определение лучшего предприятия и работников в области охраны труда в разных отраслях.

На первом этапе конкурса требовалось раскрытие общей информации об условиях работы и системе охраны труда на предприятиях. На втором этапе участники презентовали работу по охране труда на предприятии в свободной форме. Энергетики ЯГРЭС представили презентацию в виде динамичного видеоролика.

«В нем мы рассказали об итогах работы в области охраны труда за 2017-2018 годы, — рассказывает Кюннэй. – Мы постарались максимально интересно отразить в ролике все наши мероприятия. Начиная с дней техники безопасности, которые проводятся на станциях ежемесячно, заканчивая спортивными мероприятиями».

Соблюдение норм и правил охраны труда, внимание к улучшению условий для сотрудников на производстве и необычная подача информации, позволила энергетикам Якутской ГРЭС занять призовое место.

Диплом III степени среди производственных предприятий получили коллеги с Якутской ТЭЦ.

«Я поздравляю коллективы ЯГРЭС и ЯТЭЦ с высокими и закономерными результатами в этом конкурсе, – отмечает генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр СЛОИК. – Достойные условия и безопасность труда на предприятиях Якутскэнерго – результат четкой, слаженной и системной работы всех заинтересованных сторон: работодателя, работников и их профессиональных союзов. Этим мы занимаемся постоянно, ежедневно, реализуя соответствующие задачи, планы, анализируя ситуацию, детально разбираясь в каждом конкретном случае, где есть риск для здоровья и жизни работников, чтобы не допустить подобного впредь».